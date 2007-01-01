Небо над Калугой открыли для полётов
Днём в среду, 4 марта, Росавиация сообщила о снятии ограничений в аэропорту «Калуга» в Грабцево.
Там теперь вновь можно садиться и взлетать самолётам.
Временный запрет действовал с раннего утра из-за угрозы атаки беспилотников.
На вечер среды в Калуге запланирован прилёт самолёта из Казани. Пока изменений в расписание не вносили.
