Авто и транспорт

Небо над Калугой открыли для полётов

Дмитрий Ивьев
04.03, 13:30
Днём в среду, 4 марта, Росавиация сообщила о снятии ограничений в аэропорту «Калуга» в Грабцево.

Там теперь вновь можно садиться и взлетать самолётам.

Временный запрет действовал с раннего утра из-за угрозы атаки беспилотников.

На вечер среды в Калуге запланирован прилёт самолёта из Казани. Пока изменений в расписание не вносили.

