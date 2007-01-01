Поезда задерживались на участке между Москвой и Калугой
Проблемы на железной дороге возникли в Подмосковье вечером во вторник, 3 марта.
На участке Бекасово — Нара на путях по техническим причинам остановился состав. Из-за этого на Киевском направлении задерживались несколько поездов дальнего пригорода.
Было организовано реверсивное движение.
Поздно вечером 3 марта «Центральная пригородная пассажирская компания» сообщила, что проблема была решена.
