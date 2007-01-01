Обнинск
Поезда задерживались на участке между Москвой и Калугой

Дмитрий Ивьев
04.03, 08:51
Проблемы на железной дороге возникли в Подмосковье вечером во вторник, 3 марта.

На участке Бекасово — Нара на путях по техническим причинам остановился состав. Из-за этого на Киевском направлении задерживались несколько поездов дальнего пригорода.

Было организовано реверсивное движение.

Поздно вечером 3 марта «Центральная пригородная пассажирская компания» сообщила, что проблема была решена.

