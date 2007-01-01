Калужанин лишился машины за повторную пьяную езду

Обнинск
В среду, 4 марта, прокуратура города Калуги сообщила об утверждении обвинительного акта и направлении в суд уголовного дела в отношении 54-летнего местного жителя.

По данным ведомства, он обвиняется в повторном управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

— В октябре 2025 года мужчина управлял автомобилем в областном центре. На улице Белые Россы он совершил дорожно-транспортное происшествие. Медицинское освидетельствование установило состояние алкогольного опьянения, - уточнили в прокуратуре.

Ранее его уже привлекали к административной ответственности за такое же правонарушение и лишали права управления транспортными средствами на один год шесть месяцев.

Суд наложил арест на его автомобиль.

Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, с лишением права управления транспортными средствами до трёх лет.

