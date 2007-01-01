Обнинск
-2...-1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт Дорога из Турынино встала в пробке
Авто и транспорт

Дорога из Турынино встала в пробке

Дмитрий Ивьев
04.03, 08:44
0 310
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Движение на улице Советской затруднено утром в среду, 4 марта.

Пробка в сторону центра города растянулась на два с половиной километра.

О каких-либо ДТП пока нет информации.

Ранее наш читатель сообщал, что проблемы с движением на этом участке возникают каждое утро. Альтернативную дорогу из микрорайона в сторону центра пока так и не построили.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
дороги
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
50%
0%
0%
50%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IktNQVk4ZWx6MDB2OXhxMTV1S2RaVmc9PSIsInZhbHVlIjoiSEt2c0NxU1dvRnV3eUxydVVCa3lvekxRTU0yaGdpNFJEdWpZSC92azZDUElaa0tvVWJpOXN1dWgyS1ZXVjdld2FkZ3pGc1ZEWEVZdlJLcXhaNFVkYVo3OXZYN3FzVFBhVU5OQW5aN2tiNi8zN1laUGh5Wkp0dHBEMW91STVqK0dldlRra0tBRnYwM2pLUVdrM2wxL1p3U2djT3Q1TzhMSHREQ1N4dUk4K3FEMnZreWdWa3NtSUFNYUs1K0RBcGl2cHVHUmFiVUwzNUVtODBFMnpMVW9jMTZhb0pIQnE3ZEJUVjF6eUVTdzREMnNXT1paK1N3QnVuazhzb1c5UlY0MTZwbXFvWENBN3RPc2ZHTTlON2hWVFcwWFlQRDcvS09uOGIrUmVYbWxzSERuTk01YlBRQXU0ODU3VWlzbytqTU1uY1g0QURLTWkyOWZqWWhTNUxlT2hzR3lQWWhVaHpvc2hRdlpHUVlqSStlbHpOOGd0MXpndUk5d1ZWUDUrdnJ6OVRjUmIvYlQxRmhZa0JEV3V0S2RvMHMxaEs1SnNtTm92a1BtNlRrSXVrTXpMcWZYMkZJMzBQTk5sTWk0b0U3KyIsIm1hYyI6Ijk4YWY4NDI2YWFjYWRhOTlhNTI5MjRjYTVlNzBiMzJhNjVjZmM3ZDc0NzkxYmI5NDA2MGRiMTM4NTY0NDhjMDIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkczRkNhWnc2cjlxN29Qd2VzaU5lbVE9PSIsInZhbHVlIjoibCs4M3lkQ0xmQ1BuRnV0ZUx4UGZsL1hYUzdxQ2ZwVXFHd0JsTHE0L1RDNzR1bnhvNTRZdXpmNnVhUXVUTmlIeHhob3hjWmRHMkFGWTU5akFkWHcrY2Z5TWdVdW0zUVQzN2k4WGtzWjkwWDVYUSszRWp5SFJvL09sSE1MZ3NKKzJOeFV4Ulh4OHdneVJVMWp6RERpYVJRMkZHME5ISVZLK3NkOW1mTUxTVC93clU4aEtIcXRzeUNNN2x4ZGcvc3FPMjA5L3IyMGFpQWx3ZjBDNzJ3T0RJVmxMQ0JpYmlFZWxMUGVMRkgzaTNNVEMwOWRaWWhOZWMxcVE3RTBESGdkbzdVSjRmVFp1aXZRaUp6d1hrR3B0LzhYMEFmMmhVYkFLMDdta2tNZzdCc1FEa0JtV3dUNW5NREh2QkY2dEF5d3k5RUdTemhnRE9MKy9KU2FIMC9vQ1FuajNsTEsvRTJaR3RROUYzUWwwQnVvTU5IVkJkckRwZDNyMG9hMUpiNGlYYVpzcmI1ZXNVZWFtL20zV1RoWUFFOEM3YStFaVBjc3N5SlE2M21GajVUL01wYlJVUTVSampLSTNRMHYvQnh0R2RnelFIYWxrZDNQMmMyaVBGb2YvL1JnZ0Zxd3hCcjRWd3hBM2VlTFM5ZTEyaWVJVDZkei9MN0k3QTZrNDRLY2Exa2pOMnJvY3JhRjAxS1VFSldHMXZVMDZzVXgxOVpJbVBkbzg3VjkxRTFUOFJkdzhTd3R2WCsvb0JrNlFjaDJVb2V2bStiTVlmYnlTZGQyMUt5YUxIMmNJN3JZdmU0UWZuMXpta0JEcjM2Vm1RR1o4RVlmTld2WVhYNTlMdWY4MSIsIm1hYyI6ImI4Yjc5NTk3NjQ4NjhhM2EwNmExMzM3MTIwZWI0NmViYzdhMmVlZmI5YWMwZTc0OWUwZGMwNjlhZWNmNjU5MjAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+