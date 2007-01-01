Дорога из Турынино встала в пробке
Движение на улице Советской затруднено утром в среду, 4 марта.
Пробка в сторону центра города растянулась на два с половиной километра.
О каких-либо ДТП пока нет информации.
Ранее наш читатель сообщал, что проблемы с движением на этом участке возникают каждое утро. Альтернативную дорогу из микрорайона в сторону центра пока так и не построили.
