Обнинск
-2...-1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт Аэропорт «Калуга» закрыли для полётов
Новость дня Авто и транспорт

Аэропорт «Калуга» закрыли для полётов

Дмитрий Ивьев
04.03, 08:39
0 288
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Ограничения введены утром в среду, 4 марта, Росавиацией в связи с угрозой безопасности.

Федеральное ведомство сообщило об этом в 7:47.

В Грабцево пока нельзя садиться и взлетать самолётам.

Одновременно с этим МЧС объявило беспилотную опасность на территории Калужской области.

О каких-либо сбитых БПЛА власти пока не сообщали.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
аэропорт
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjI2TEM0Mjc3ZmFXUXU2bTdSd2JEb1E9PSIsInZhbHVlIjoiblVjMmpBMm9PTWxvNitZUDhmMGxoWXVjTkpJRkt6K0FqeTBhbUMyWWt6enBubkwvWXhudlJRWEJzcTdrSGVmbnRCWUNydUl1Q2VYZVhybzVwUnkrS3JhSGVuOG1Gbk1UbWdGdW9mODZjcjlwYmFtYmI0dG9peThTbVFINldqc1JFa2xIS0t6OUJaaVk0dCt5L2pCQTJnSVpCdUlicUJXc0t0UXByK3lXVGY5cHFOU1F5TGIxb2p5RE5aUkxIeVhkSlR0SDFQUTZYVWVZUjJKL1VxL2g5RXUwWjlrMVJYMjMwT25GY3NYZHZEVEYrSUZtVHJxeU9yOUVsMHVSZzBNZzlkbENNNmppcjdmZUcyNHdCcmlKUDRGZW5QTGk4bnZxQjNzOGw3ZDRDdEN1NUsrZ3prRTJBa2tzTTBoOU5RZ205OHYzODV5dGdIeEJCMzRDQkowOUs4aEZKUUZNNTY4dVhaSFJEWXl2bXo2c3U3ZUR1SFFYUWdwVTg2d2JOWXBpNFJHOGQxT0syemo5K3ZHV2pjeC8wZjV2ZmhzYnc0eXA4d1doZ3pPVlV5QWFNT1cxZkxlcVU5M3lFT2E4elZaYSIsIm1hYyI6IjRlMDZiYmVmZDM3NTdiYWM1NDgzNmY5M2M5ZGUxYjg2NDgwYmNkZDE5MDA4Njg1YTk4M2MwMDE1Y2MxNjhjNWIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IktyUS9HUTVTR3MxNFpxdFRGbWlFb2c9PSIsInZhbHVlIjoid3U0TUpLQ1NXNW5Xbi9kcS96STk2S1VnVDk2ZERIZjV5bkpSNUgySVNsdDdjVzVqNFJjZVhKY0R4M044ck5qd0NMVitlREpKS012clVpLy8yL2NkeGMrNFNiY0RGdForaVRrbUJybitQNjF1cVR0VGg5V1pEWnhSeUlzV1JqV2h2QjFGN0RuYnEyVnpoWTVwcVArSm9hekVEVzBabnpqZ0d2OWxDQ29KR0pwU3BvbHhvWFl0VlR1L2JjWk1weW5EWEI3THk1TXlSQXUzNHRSaUNwb2hpU3kzaWZsTHEraGszbERpMzZ6MGU2ZHZ1TTIzV2pndUFacjhhL2QrcXJhdmRVR05LaEZoS3BRMDZuRldwUnBXRW10S2RZdWl4VjNYM3lXc092ZGhia1pRU1hERHVYcmhGUUZRNWpLTHYzS3lsV0dFN2lxYXA2YWZKMDg5MXowcHFaK1ZnVmNhUEhtc0xpMGZ2N3BISWQ4bWFlR1htVHAwdFdnOGVFalkzcDFNbmNzZzVnSy8xa1IrSmVKLzRvYm11ZDg5cmxMK3c2Vmo1d3hobVVGZ1NLZ3BzZmx3eWRTczFxRGtJeVVzSzI2Tmo0MW5Fb1pkb0kxM2tZZTFsLzhSZElidk16LzFXdzc4T1BSQnk1YUZmZ0ZHbWJidjZxSnBOcjdOaHE0UUtKTFJmOVZXZm1McFpEbDJqVmZ2dDFreG5DS1JabEQzT3pmUnFldEY5aDJrYld1T0hlVUtCanRnTTJrZnFnYkpzVWJyVlIxWjZxWlFITStDVmd0dVhVaDhtS2JTYjFXZDRGUGhHbU5lRFpHTW5GemU3UDZpbnZrVllkazlnVUZJS29RVCIsIm1hYyI6IjRhMmU4ZTY3MmNkOGVlNWZjZThjNzA1MDg2ZmFmYjVkZGNiZmFiZTA2N2IwNTBlZmZiZmFhYmExZTRlMjI1ZjciLCJ0YWciOiIifQ==
18+