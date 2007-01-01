Аэропорт «Калуга» закрыли для полётов
Ограничения введены утром в среду, 4 марта, Росавиацией в связи с угрозой безопасности.
Федеральное ведомство сообщило об этом в 7:47.
В Грабцево пока нельзя садиться и взлетать самолётам.
Одновременно с этим МЧС объявило беспилотную опасность на территории Калужской области.
О каких-либо сбитых БПЛА власти пока не сообщали.
