Главная Новости Авто и транспорт Власти Калуги просят убрать машины с шести улиц для вывоза снега
Новость дня Авто и транспорт

Власти Калуги просят убрать машины с шести улиц для вывоза снега

Дмитрий Ивьев
03.03, 16:02
Работы пройдут в ночь на 4 марта, рассказали в городской администрации.

Техника выйдет на следующие участки:

  • ул. Луначарского,
  • ул. Моторная,
  • площадь Телевизионная, от ул. Телевизионной до ул. П. Свободы,
  • переулок Лаврентьевский — продолжение работ,
  • ул. Огарева, от ул. Московской до ул. Плеханова,
  • ул. Театральная, от ул. Достоевского до ул. Дзержинского.

