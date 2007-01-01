Власти Калуги просят убрать машины с шести улиц для вывоза снега
Работы пройдут в ночь на 4 марта, рассказали в городской администрации.
Техника выйдет на следующие участки:
- ул. Луначарского,
- ул. Моторная,
- площадь Телевизионная, от ул. Телевизионной до ул. П. Свободы,
- переулок Лаврентьевский — продолжение работ,
- ул. Огарева, от ул. Московской до ул. Плеханова,
- ул. Театральная, от ул. Достоевского до ул. Дзержинского.
