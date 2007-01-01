Обнинск
В Калуге новые автобусы пустят на Малинники

Дмитрий Ивьев
03.03, 15:12
Однако произойдёт это только летом, сообщил во вторник, 3 марта, глава города Дмитрий Денисов.

- Уже сейчас на маршруте №41л работает семь автобусов, а с 1 июня выйдут ещё девять, - отметил он. - Также в первый день лета четыре автобуса начнут работу на Малинниках. Так, эти направления будут полностью обеспечены муниципальным транспортом с удобными интервалами.

По словам чиновника, шаг за шагом общественный транспорт в Калуге делают удобнее, доступнее и современнее.

