В Малоярославце планируют убрать ямы на дорогах до середины марта

В понедельник, 2 марта, жительница Малоярославца оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с вопросом об устранении проблем на объездной дороге Малоярославец-Детчино-Калуга.

По её словам, ямы уже стали таких размеров, что объехать их невозможно даже по встречке.

— Там как после бомбёжки. Отписки о ремонте до 2027 года получаем регулярно. До конца ремонта времени осталось много, но хотелось бы ездить по безопасным дорогам. Там где был положен новый асфальт, не были укреплены обочины, зимой это создало аварийность на дороге. Сама попала в такую ситуацию: выкинуло на встречку, благо никого не было и от серьёзных последствий спас сугроб. А сейчас местами, начинает уже разрушаться новый асфальт, - рассказала о проблеме местная жительница.

В Министерстве транспорта Калужской области прокомментировали ситуацию:

— Устраним ямы до середины марта.