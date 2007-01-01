В Калужской области запланировали ремонт мостов

О планах на 2026 год во вторник, 3 марта, рассказал министр транспорта региона Александр Шпиренко.

В этом году продолжится реконструкция путепровода через железнодорожные пути в районе Сукремля в Людиново.

В Козельске проведут капремонт путепровода через железную дорогу.

Завершится реконструкция мостов через Локню в деревнях Афанасово и Гончаровка в Малоярославецком округе.

Также начнутся ремонты мостов в Кировском и Барятинском округах.

- Также напоминаю, что в поселке Дугна в настоящее время ведется ремонт наплавного моста через Оку. Все работы завершим до середины мая, - пообещал Шпиренко.