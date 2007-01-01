Обнинск
0...+1 °С
Козельчанин получил обязательные работы за повторную пьяную езду
Авто и транспорт

Козельчанин получил обязательные работы за повторную пьяную езду

Евгения Родионова
03.03, 10:58
0 316
Во вторник, 3 марта, прокуратура Козельского района сообщила о поддержании государственного обвинения по уголовному делу в отношении 38-летнего местного жителя.

По данным ведомства, он признан виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

— В октябре 2025 года он управлял легковым автомобилем на территории Козельского района. Его остановили сотрудники ДПС. Медицинское освидетельствование установило у него состояние опьянения. Ранее его уже привлекали к ответственности за такое же правонарушение, - пояснили в прокуратуре.

Суд назначил наказание в виде 400 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на три года.

Автомобиль конфисковали в доход государства.

