В Калуге рассказали, с каких улиц вывезли снег

Администрация города 2 марта отчиталась о ходе работ.

За последнюю неделю уборка шла на улицах: Тельмана, Рылеева, Дзержинского, Плеханова, Труда, Салтыкова-Щедрина, Заводской, Суворова, Вишневского, Родниковой, Жукова, Глаголева, Дружбы, Советской, Гурьянова, Достоевского, Железняках, а также в Хрустальном и Сельском переулках.

За семь дней из города вывезли больше 29 тысяч кубометров снега.