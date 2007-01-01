Обнинск
0...+1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт В Калуге рассказали, с каких улиц вывезли снег
Авто и транспорт

В Калуге рассказали, с каких улиц вывезли снег

Дмитрий Ивьев
03.03, 07:30
0 458
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Администрация города 2 марта отчиталась о ходе работ.

За последнюю неделю уборка шла на улицах: Тельмана, Рылеева, Дзержинского, Плеханова, Труда, Салтыкова-Щедрина, Заводской, Суворова, Вишневского, Родниковой, Жукова, Глаголева, Дружбы, Советской, Гурьянова, Достоевского, Железняках, а также в Хрустальном и Сельском переулках.

За семь дней из города вывезли больше 29 тысяч кубометров снега.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
снег
Лента настроения
3 оценили
33%
0%
0%
0%
67%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkREUHJTNVBBMFczVmVBSlFneE5JV3c9PSIsInZhbHVlIjoieS9SR3Fwb1ZreURsTkltZXhINHBrWm9hUEltaU1CdTNMSVoxY0ZnZWFOUGY0THpnZk1aazNNUzdlelcvUFZHY2c5VWVITWlKdHBwNVR2WXl5d0VYY0ZQR0NLOHRJQ1N2cFRVOUNzOHNKS24xVGp6WG9JRmhiQWdBd25Ud3hSQlVjMUhyS093cVpBOUtmdUJtL044blJubjc4Nzh3OW9YeGxWWUdNSXhDRUxFZXBxTlVPR280TU52enRyZXcrSzFBbzdtSkYzcmtzZGdDclcrZHcvcjd0OWFIQVZFMUtjNG85NjdsYTllR0owNUVxU0x0ZE1WWWcxbDNKR2t4eXBCVVNid3czR2tGSnRxakZJanM1Y0k4MkdGK0ttUjI1dmhEMzJIQVZ1LzRXRjczSmNNU09CbHhlVWZaRkI4elZYcEpObmxJb0JOMUoxVWJkNmtTbjByRkt1S3pZcVdiSlRHQkk1VmNMWWpWS0ZVUDEyWlhtWUFJd3NBOVFybkFsbnlEdEZBUnMvZ2RtUU0vcXhJTE5abmVYeUpCQ0lGeUxMQWhzVVJlSU0rM3JnMVhTSm4rUlBNL3BuRVpVOW9QS1orMyIsIm1hYyI6IjcyODU3MzYzMjk4NmZlNmYxNGYwNGMyNTI1NDZkZmFkOGE1YjdhNzY1Mzk2OTRiZWU4Y2MzOGE2MDE0MDEyZDUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjA3M2JuMlBBZHNCTXdYaG02b2tiNGc9PSIsInZhbHVlIjoiVkRPWGt2MXVtQjRjYzhtc284Ym00QVRnTTBJaDBNSW1uNWpUd28xV0tkTTRBR0c2c09qK0l6bEt5aDFQVVNVL1ZOWUFPL2xzRFdreWdoYU96UFgrQmFUQ0JtbUxRYUhvRHdTcDJpUUc2dUtLenFDWUFCRzg4TlkvSHEzcmp5ZlhlbHYxcGM1UUlHdlU1YVNEUG1rT2FPM3ByeGVQUlRRZTAvaERVK25SdXFkUml0TTBaME94c3MvVmZwdUpQdGRqMGdSamF1TEU0TEJKN1B4eHB2VHIzLzkwY1FiVC9BSGZBYzJmQ01iYlRBaHZaclFQeEV1ZFRvNG5LWHFkL0dJbUxLQi9FZmVFNHRpMmNHQkI0eUovbDB5TVIreDQzN1BLTkpKL0pKVFZkRktyby9ndC9TM2ZUeEluSzVRbzZWOFhIYUo2cVArblVNWXI5Z2ZzTm1rTGxCRlZaQ2hQZVdGM0JiUFRDV2JuRk5wQXA2UHQvZnRvT2U4b1IwOUdLelY5b2dzMEljSXdBbEdacloycVlvd1dCRW4rcXVaci9CZjhHVVoxN3dDRmppRGJ0WVJuemtNYk9CUlpHVXNldVZlNVNOREF6UVIzOTIycjVoYzNIcXIrczMwdnZ5dllhM0pQWTIwc08yR0MrbDFrcnd3c3FZcFFFbGFqcVlja0lTbTV4WXhoMkF0ZXFBamtuSXRGOWp6aDFESEpZcmMxaHdJdkNEUWZIRW9IRmp6bzYzNWlDTnQvNzg3VGhJVlUwTmpPckZwakxhelJmMi8ybHBHclRpSHExRG5oN21VdkQreWc4eWY4aW1BVlcyekdSZndCQnhuQzJjaWlZRkN1THdpaCIsIm1hYyI6IjcyMzFmYjAwZDJiZjNjZjJhOTMwYmIwOWM2ZTJhZjM0OGNlMjc1MTUxMjc2Y2FlMGU0NjU1ODBjNGE5YjhmN2MiLCJ0YWciOiIifQ==
18+