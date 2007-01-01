В Калужской области подорожал проезд по трассе М3 «Украина»

Новые тарифы введены на платных участках федеральной дороги с понедельника, 2 марта.

На отрезке с 65 по 86 километры стоимость не поменялась – от 100 до 300 рублей в зависимости от размера машины.

Проезд по участку со 112 по 150 километр трассы теперь стоит от 190 до 530 рублей. Раньше было от 180 до 500.

На участке со 150 по 194 километр проехать можно за 190-570 рублей. До подорожания было 170-530.

То есть для легкового автомобиля проезд между Бабынино и Московской областью обойдется в 480 рублей (520 рублей - с пятницы по воскресенье).

Больше всего придется отдавать водителям автобусов и фур – 1400 рублей за проезд в одну сторону.