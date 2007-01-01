Обнинск
Власти Калуги просят убрать машины с семи улиц для вывоза снега
Авто и транспорт

Власти Калуги просят убрать машины с семи улиц для вывоза снега

Дмитрий Ивьев
02.03, 16:39
0 299
Работы пройдут в ночь на вторник, 3 марта, на следующих участках:

  • ул. Герцена,
  • ул. Чапаева, от пл. Маяковского до ул. Заводской,
  • ул. Заводская, от ул. Чапаева до ул. Новаторской,
  • ул. Вишневского — продолжение работ,
  • переулок Лаврентьевский — продолжение работ,
  • ул. Суворова, от ул. Рылеева до ул. Герцена,
  • ул. Вилонова — продолжение работ.

