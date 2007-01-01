Власти Калуги просят убрать машины с семи улиц для вывоза снега
Работы пройдут в ночь на вторник, 3 марта, на следующих участках:
- ул. Герцена,
- ул. Чапаева, от пл. Маяковского до ул. Заводской,
- ул. Заводская, от ул. Чапаева до ул. Новаторской,
- ул. Вишневского — продолжение работ,
- переулок Лаврентьевский — продолжение работ,
- ул. Суворова, от ул. Рылеева до ул. Герцена,
- ул. Вилонова — продолжение работ.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь