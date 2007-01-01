Расписание пригородных поездов в Калужской области изменится с 4 марта

С 4 по 28 марта будет временно закрыта станция Музалевка. В связи с этим изменится расписание пригородных поездов, курсирующих между Козельском и Сухиничами, сообщили в понедельник в Московской железной дороге.

Так, поезда №№6679 и 6681 Козельск – Сухиничи-Главные будут отправляться в рейс на 37 минут раньше обычного расписания – в 5:02 и в 18:28 соответственно.

В обратную сторону поезда №№6680 и 6682 отправятся из Сухиничей по расписанию, а прибудут в Козельск на 33 и 23 минуты позже обычного соответственно.