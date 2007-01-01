В Калужской области в этом году отремонтируют 138 километров дорог

В Калужской области продолжается обновление дорожной сети: в 2026 году планируется привести в порядок 138 километров, сообщил 2 марта глава регионального Минтранса Александр Шпиренко.

Один из главных проектов — участок от Барятино до развилки на Киров. Эта трасса служит важным дублёром федеральных дорог для жителей Барятинского, Людиновского, Мосальского и Кировского округов, так что её ремонт заметно облегчит жизнь автомобилистам.

Также работы продолжатся на дороге Шлиппово – Соболевка – Дабужа: после обновления полотна станет проще добираться между Сухиничским и Барятинским округами. Ещё один масштабный объект — 34 километра трассы Детчино – Малоярославец, где ремонт идёт полным ходом.

В этом году планируется завершить два долгих проекта: дорогу от села Брынь до села Которь и трассу Ермолино – Боровск – Верея.