Обнинск
+2...+3 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт Шапша поручил решить проблемы со школьными автобусами
Авто и транспорт

Шапша поручил решить проблемы со школьными автобусами

Дмитрий Ивьев
02.03, 11:42
0 296
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В понедельник, 2 марта, этот вопрос обсуждался в правительстве региона.

- Обратил внимание на комментарии в своих пабликах по поводу школьного автобуса. Козельский, Жуковский районы, 44-я школа Калуги. Причина - водители болеют, - отметил глава региона Владислав Шапша. - Я понимаю, экстренный случай. Но когда несколько недель нет подвоза детей – это недопустимо. Минобр доложили, что по Калуге и Козельскому району работа школьного автобуса возобновлена. По Жуковскому району проблема остается. В том числе из-за того, что водитель уволился. Своему заму Ирине Агеевой поставил задачу проконтролировать решение вопроса.

Он подчеркнул, что эти ситуации еще раз подтверждают, как важно поддерживать постоянный диалог с жителями. В прошлом году через платформу обратной связи и систему Инцидент-менеджмент ЦУР получил порядка 130 тысяч сообщений.

- По работе с ними наш регион в числе лучших. Запросил статистику по срокам реакции, - заявил губернатор. - В среднем ответ жители получают в течение трех часов, в экстренной ситуации – до 40 минут. Важно подтягивать качество ответов. А также сокращать время решения вопросов. Особенно когда это касается безопасности людей. Продолжается оттепель, задача для всех – оперативно реагировать на сообщения по поводу расчистки крыш от снега и наледи.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
100%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkVMNm16T3RWeldIZk1OL0ZiK3FxU3c9PSIsInZhbHVlIjoiYzI1Q00ybXBESjFMbGhabE1EZkZ4L3hoY0xpdkVCeHltdkFLZ0tOVTdYeGhaeEtTREh0dkdFbDJLRnh6akg3MUlndk1jYy9BVzZUWHd0MUpLTmxKSUN2RUJrWnl1V3NMYjdSSFZXUXN4U1VWR3R0Q013dDB2QktOZ3p0RGNCRVhCZDM3UEZNRmRTdnY1UUtobk1XWDE5Q3hxU1I4NHFJc1grU0JkWmpOZGlhT3p4bWVJWDZwWDh1cStNQ2hOZFZURU5NZ3V0cnJsdUIvYWZnc29BVWJYZnB1am02TWFQMzJMREFtbHhWMUNJbERrdDRoSGRlME4wc3Bxc3pwUXhoVmlqUjkxU3dlME4zT1M2cGVjeUk1eTh5YWVNUVpjbHU3dkdLUzlkcXNtRCtMVUZ1emZMWVUyYVgrc0ltVStKbGpOZ2wrWXYzNFNoTWg3RzNjdDZrWXd5U0JISVVNbzlGVUFDVjZmVnBNVjdqMTBoSFFMV3lCTWhrcTg5L1B0d1VFeUVXQk5CVW9lMUJ6K0RqVXMrTm0wVi9rYk5UK1pJQ1lxelE0MCtUeUFqOEtyNnpRdDZHb3EzczZUR2FYVm5TZSIsIm1hYyI6IjA2NjE0Y2VlNTY2ZGU1YTRlYmI2ZDZiMDRhMTJhYjNlZGEwZjJlMGQzOTcxNDgyOGUyOTFmNzFlNjU2ZWNmNzkiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InV5ZnV2OEhlMEFsTHVmS3Y2RC94V3c9PSIsInZhbHVlIjoieFBUeUMxbmpyWjVUazZrUVFLK2djNnQzbDlzY0ltRUlTT3E5MVROODJrc01oZXAyWDFvTkpZYUYzekVaYjFVdStxdzc1bUZETVljNFVzZVE5OWVhek41Vktvcmd6enR6TXZIejQzei9VaVRWM29WUnVkZXBDWkwzN0JkS20vc1kycFJ2SmxZd1lWaVZBeVFIYjlCRU1FejNtYVpqeDErRjdsUTVuV1hnWHJqcGFuTFBJMk1GRm5IKzdTTWVnNGNkbUM1bVFJN2NJK2RyZE1Lc29SVnpXVG5idDM5RGNTWXJOY21iajAxN2NCbkJrNUQvUHlvWDBHU2V5cmtqd3ZpOVgzYWE2MjZPVXAxb1ZCOGVNR2dhWkxackNWYUxuMHdxdS8xTDNDRkNCcTlNZnNTTk9NditvNThqdndpY25ZZjZzMDV3WW9rSE9zNjArc010RURrSCt6clNmSm0waWJRR3lndDBtY3JNN3lVUVQrWkhKUlNtYzNjQ1J6R2ZMQzA3QWdObmlVa0hoeDh2MTZsWXhNTi9aNTlrbnNSQ1JxY1gvb1o5ckFkaVIwOVVGMFRkaE92eUluUXhhbzhjTTVFc0RmcDVmR0ozQjZRazA5aUJjZTdpTHJNaUJ6TTdTRjdHQlpQemZMRXYxQjJsRzlZdHVGRFdJdXh0MHNRL29tbDJPQlNiTTVHWkhJYTYwOHNidmFXSUVJRCtXOHBFVnJ0QnltS3dCQ1ArWlVGTFcwTU1KbmxBVGI3QWRoa3U1N0Nib2x5blBEZnJEajltLzBIZkZxVnh2V1lIUmIrYjNZTjcrL0JPREVRbFZCbHdpQlVpa2FKMG0rcG9DTVJiQzkwdCIsIm1hYyI6IjQ4NTBjNTEwNGU5ZWFjNGU4NWRjMmZhYTQ5MDQzYTdlMjI1MzgzYTUzNjViOTJlYmQ5ZWFlNmZiZmFiZjI0M2QiLCJ0YWciOiIifQ==
18+