Шапша поручил решить проблемы со школьными автобусами

В понедельник, 2 марта, этот вопрос обсуждался в правительстве региона.

- Обратил внимание на комментарии в своих пабликах по поводу школьного автобуса. Козельский, Жуковский районы, 44-я школа Калуги. Причина - водители болеют, - отметил глава региона Владислав Шапша. - Я понимаю, экстренный случай. Но когда несколько недель нет подвоза детей – это недопустимо. Минобр доложили, что по Калуге и Козельскому району работа школьного автобуса возобновлена. По Жуковскому району проблема остается. В том числе из-за того, что водитель уволился. Своему заму Ирине Агеевой поставил задачу проконтролировать решение вопроса.

Он подчеркнул, что эти ситуации еще раз подтверждают, как важно поддерживать постоянный диалог с жителями. В прошлом году через платформу обратной связи и систему Инцидент-менеджмент ЦУР получил порядка 130 тысяч сообщений.

- По работе с ними наш регион в числе лучших. Запросил статистику по срокам реакции, - заявил губернатор. - В среднем ответ жители получают в течение трех часов, в экстренной ситуации – до 40 минут. Важно подтягивать качество ответов. А также сокращать время решения вопросов. Особенно когда это касается безопасности людей. Продолжается оттепель, задача для всех – оперативно реагировать на сообщения по поводу расчистки крыш от снега и наледи.