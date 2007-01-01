В Калуге обновили расписание автобуса №41
Измененные данные в понедельник, 2 марта, опубликовала администрация города.
41(л) пл. Мира – Ждамирово (Красный городок)
Отправление от пл. Мира:
- 6.14, 6.30 (через Красный городок), 6.46(через Красный городок), 7.02, 7.18 (через Красный городок), 7.34, 7.50 (через Красный городок), 8.06, 8.22 (через Красный городок), 8.42, 8.54, 9.10, 9.26 (через Красный городок), 9.42, 9.58, 10.14, 10.30 (через Красный городок), 10.46, 11.02 (через Красный городок), 11.18, 11.34 (через Красный городок), 11.50, 12.06, 12.22, 12.38 (через Красный городок), 12.54, 13.10 (через Красный городок), 13.42 (через Красный городок), 14.14, 14.46 (через Красный городок), 15.02, 15.18 (через Красный городок), 15.34, 15.50 (через Красный городок), 16.06, 16.22 (через Красный городок), 16.38, 16.54 (через Красный городок), 17.10, 17.26 (через Красный городок), 17.50, 17.58 (через Красный городок), 18.14, 18.30 (через Красный городок), 18.46, 19.02 (через Красный городок), 19.50 (через Красный городок), 20.22, 20.44 (через Красный городок), 21.16, 21.32 (через Красный городок), 22.00, 22.26, 22.48, 23.10.
Отправление от д. Красный городок:
- 6.22, 6.50, 7.10, 7.26, 7.58, 8.30, 9.02, 10.06, 11.10, 11.42, 12.14, 13.18, 13.50, 14.22, 14.54, 15.26, 15.58, 16.30, 17.02, 17.34, 18.06, 18.38, 19.10, 19.42, 20.30, 21.15, 22.03.
Отправление от Ждамирово:
- 5.50, 6.22, 6.38, 6.54, 7.10, 7.26, 7.42, 7.58, 8.14, 8.30, 8.46, 9.02, 9.18, 9.34, 9.50, 10.06, 10.22, 10.38, 10.54, 11.10, 11.26, 11.42, 11.58, 12.14, 12.30, 12.46, 13.02, 13.18, 13.34, 13.50, 14.06, 14.38, 15.10, 15.42, 15.58, 16.14, 16.30, 16.46, 17.02, 17.18, 17.34, 17.50, 18.06, 18.22, 18.54, 19.10, 19.26, 19.42, 19.58, 20.14, 20.46, 21.02, 21.30, 21.56, 22.18, 22.40.
41(л) пл. Мира - ул. Родниковая
Отправление от пл. Мира:
- 6.55, 8.35, 10.00, 11.25, 13.20, 14.35, 16.15, 17.40, 18.55.
Отправление от ул. Родниковая:
- 6.20, 7.30, 9.15, 10.45, 12.05, 13.55, 15.25, 16.55, 18.20.
