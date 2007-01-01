Беременная калужанка рассказала о проблемах с маршрутом №29

В понедельник, 2 марта, калужанка оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с вопросом о работе общественного транспорта в микрорайона Кошелев.

По её словам, утром с 6:30 до 8:00 невозможности зайти в автобус.

— Остановки битком. Я, будучи беременной, уже не на маленьком сроке вынуждена ездить на работу в этом аду. Микрорайон с каждым разом всё больше и больше, транспорт с утра еле ходит. Зато днём через чуть ли не каждые пять минут пустые. Как людям ездить на работу? Как беременным ездить? - написала горожанка.

— Касаемо маршрута №29, количество транспорта не зависит от времени, что с 6 утра до 8 утра, что днем, одинаковое, интервал движения также одинаковый. В часы пик наполняемость транспорта максимальная на всех маршрутах города, - прокомментировали ситуацию в администрации города Калуги.