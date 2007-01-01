Обнинск
+2...+3 °С
Авто и транспорт

Житель Людиново получил обязательные работы за повторную пьяную езду

Евгения Родионова
02.03, 10:33
В понедельник, 2 марта, Людиновская городская прокуратура сообщила о поддержании государственного обвинения в отношении 28-летнего местного жителя.

По данным ведомства, он признан виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения.

— В сентябре 2025 года он управлял автомобилем на территории города Людиново. Его остановили сотрудники ДПС. Медицинское освидетельствование подтвердило состояние опьянения. Ранее его уже привлекали к административной ответственности за такое же правонарушение, - пояснили в прокуратуре.

Суд назначил наказание в виде 300 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной управлением транспортными средствами сроком на два года.

Автомобиль конфисковали.

