Житель Людиново получил обязательные работы за повторную пьяную езду

В понедельник, 2 марта, Людиновская городская прокуратура сообщила о поддержании государственного обвинения в отношении 28-летнего местного жителя.

По данным ведомства, он признан виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения.

— В сентябре 2025 года он управлял автомобилем на территории города Людиново. Его остановили сотрудники ДПС. Медицинское освидетельствование подтвердило состояние опьянения. Ранее его уже привлекали к административной ответственности за такое же правонарушение, - пояснили в прокуратуре.

Суд назначил наказание в виде 300 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной управлением транспортными средствами сроком на два года.

Автомобиль конфисковали.