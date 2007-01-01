Житель Людиново получил обязательные работы за повторную пьяную езду
В понедельник, 2 марта, Людиновская городская прокуратура сообщила о поддержании государственного обвинения в отношении 28-летнего местного жителя.
По данным ведомства, он признан виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения.
— В сентябре 2025 года он управлял автомобилем на территории города Людиново. Его остановили сотрудники ДПС. Медицинское освидетельствование подтвердило состояние опьянения. Ранее его уже привлекали к административной ответственности за такое же правонарушение, - пояснили в прокуратуре.
Суд назначил наказание в виде 300 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной управлением транспортными средствами сроком на два года.
Автомобиль конфисковали.
