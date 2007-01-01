Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщила жительница деревни Канищево Калужской области в комментарии под постом губернатора в социальной сети «ВКонтакте».

По её словам, школьного автобуса нет и общественный транспорт не ходит.

— Как ходить в школу деткам? Мы первоклассники до школы №51 нам 3 километра идти. Лично я боюсь отпускать первоклашку одну до школы, да и физически пройти такую дорогу ей крайне сложно! Обращалась в отдел образования, ответ не получила, в школе сказали, что, к сожалению, автобуса нет. И что нам тогда делать? Как ходить в школу? Тут много детей, и заселяются люди ещё, то есть если у меня сломалась машина, мой ребёнок в школу не попадет. А что делать тем, у кого нет машины? Очень прошу помочь вас решить этот вопрос, - рассказала о проблеме женщина.

В Министерстве образования и науки Калужской области прокомментировали ситуацию:

— Автобусы подвозят учеников только в те школы, которые закреплены за населённым пунктом. Деревня Канищево закреплена за школой №35. Школа располагается в самой деревне и идти до неё недалеко. Мы предложим коллегам из автопарка рассмотреть возможность подвоза из Канищево в школу №51, но пока открытие такого маршрута, к сожалению, не планируется.