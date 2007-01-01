Обнинск
0...+1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт Пробки собрались на улицах Калуги
Авто и транспорт

Пробки собрались на улицах Калуги

Дмитрий Ивьев
02.03, 08:29
0 406
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Движение в городе затруднено утром в понедельник, 2 марта.

Затор наблюдается на подъездной дороге к городу от трассы М3 «Украина» в Анненках.

Также, как обычно, стоит в пробке дорога между деревней Белой и Силикатным.

Тяжело проехать на улицах Генерала Попова, Кутузова, Жукова, Ленина, Московской, Кирова, Телевизионной, Тульской, Грабцевском шоссе.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
дороги
Лента настроения
2 оценили
50%
50%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImFodlJ1cWNtbTBwb1RwZ1d6aXFKS0E9PSIsInZhbHVlIjoiUVp1SSthblA1UFJoNnRtb05mUDdkV0FLdVJyN1I5ZGtQL3lXK2M5L0RzMkt1MUt5ai8zS0E2cVhPdjhHb01TNHBYR05qWjN5eXpxeDVYNS84UFEzRENqUmZxeFBQQVUrQ1pmc2VNM0JPQ0Z6bGFpNnpkSEw4L3d3emFWeU5Va2tmNEZvUy9XM1dSMDBjTWY5a0FLWHhZbzJxbTE1WFdvUGJNUlRpWDNoaGg5dyt2QldOaElUdGRPSW42N3A1cUYvMituS2xYbnpkZUIrSEF3b3BJUVNMTnNxUVVoSkxoN1hXT08wQjlyV21xbU1KbVdjZWp6MjdVS1dxQlhUOWJFTDRnYkF3TXNnYmdaTmVkUW1ncGoyK3dVR290ZzZuWTEyYVFMRi9RbmJ6MUwyb043aXloM2R2LzhVZlJXdVd5WEljKzhkSWpHYll2SktsdW1qZlZkand2S0RvRldZYzFKQlhuVER6bUVYKzF5VE1HUEtVeDdoRlJIM09pWlF6S3lkSEc2Um9BdVhqRkVSYVEwYzhCQ0YvazQwVVR2MUdOazJER1RvSENkUlAvTDEyVWNnWndkR3pDeVVLQmhaWXRHeiIsIm1hYyI6IjY0NjlhNmFmYzViYzk5NTRmODEwOWQyOGUyMDI5MDk3MzFmZTcxMjA4Yjg3NDVmYTg3YTc2NDhhZmQ3NzZjYmMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlRCc2hKczFjRTYyKzJNN214STZ2ZUE9PSIsInZhbHVlIjoiWmNUbHpTR2RXSGc4MllGb1MrZ0Z2WVBJcWd0VlBpNFdBeXNrcHJJckpvdlRRUHY3MzFIeks0dHhNSVN6ekpKMS90VHFTby82L1g0NjdzTlJmL0lqMEFneWMwSHF1YjUvWEM2bThhUW9ROGRJUGMrRG1lVHp0c3lub0JFbDc4dkJ5bWNrNjBPVVgwV2RYemZubmpWL0N4bjF0YklsZ1dJV2NlOEM5REh5Ukpsekx5OXMwSHcyWitlL3o5NGVtOGhjbjNvL2ZweDVTaHpHMUdtSzNEZm94eHJnZkszQXQvTDdZYzI1b3hvWXExZzY3L3FFYXJ2bTRKeGZmbU5qL0MwdGlmc2FKYmg2aUsrNHArNHZCVHFycnNoTkpLVHgzTkNyeFVNR0U5dThtZ0oxeVdSUEFvdjBlb2ZJeVJpalAyT1lkS2xsN0hnYUdqdUlHNWZVUUNLK3BJR1F6UmR4ZG1PQkhvL1RwYkVINU5nVUxCY25HWmZCU1E3ci8weXhHM0ZxTVRnNFN1TkFtMUdPa3ZlcENVaFF0ekFPcjlxTDNydGFKM0JFdWxWTTR4dC94cWczdldNdXhSZGhDM1F0TDU0UC9IN0JaeHBuMU9DelJIWmV2enRsTkQ0ZjdEc2l3VnhBeGtIUjlVbnRnN21CTkxjcGhJR21xRDBzSW92d2x2WnhwRVZLMXA2RXlFVjhUajh3c3Z2QkNpZFdna0xFMVBxdUptcVRLZU1tUFdkamVPNXI1RXM0ZDkyZjhoeWY2N0ZUTHFWdUdmOW1JbGkyY0FaaWFDaCtzM01udW92d0thQkZKcXNnN3FCSDRaYjdZakF0Z3Q4L3dpQzRDSWE3dkFIaCIsIm1hYyI6ImMyOWZlOTgyYzIzNzY2YjEwMTExMjA1YTY3ZDM5NGNlMTY1MmI5MTQ5NTRjOWNiNzAwMmRkMDgxNGI0NTE0NTQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+