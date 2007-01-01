Пробки собрались на улицах Калуги
Движение в городе затруднено утром в понедельник, 2 марта.
Затор наблюдается на подъездной дороге к городу от трассы М3 «Украина» в Анненках.
Также, как обычно, стоит в пробке дорога между деревней Белой и Силикатным.
Тяжело проехать на улицах Генерала Попова, Кутузова, Жукова, Ленина, Московской, Кирова, Телевизионной, Тульской, Грабцевском шоссе.
