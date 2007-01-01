На дорогах Калужской области установят пять новых камер
В текущем году на трассах Калужской области станет больше камер видеофиксации.
В региональном Минтрансе сообщили, что установят пять стационарных комплексов. Они будут следить за соблюдением правил дорожного движения.
Три новые камеры появятся в Калуге, еще по одной — в Обнинске и Медынском округе. Это плановое расширение сети фотовидеофиксации, которое должно повысить безопасность на дорогах.
В прошлом году в регионе работала 141 камера. Из них 123 были стационарными, еще 18 — мобильными. Ожидается, что новые комплексы начнут работу в ближайшее время.
