На дорогах Калужской области установят пять новых камер

В текущем году на трассах Калужской области станет больше камер видеофиксации.
Ольга Володина
01.03, 14:46
1 609
Фото: Минтранс Калужской области.
В региональном Минтрансе сообщили, что установят пять стационарных комплексов. Они будут следить за соблюдением правил дорожного движения.

Три новые камеры появятся в Калуге, еще по одной — в Обнинске и Медынском округе. Это плановое расширение сети фотовидеофиксации, которое должно повысить безопасность на дорогах.

В прошлом году в регионе работала 141 камера. Из них 123 были стационарными, еще 18 — мобильными. Ожидается, что новые комплексы начнут работу в ближайшее время.

