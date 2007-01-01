Обнинск
В Калуге с 1 марта изменится расписание автобуса №41
Авто и транспорт

В Калуге с 1 марта изменится расписание автобуса №41

Дмитрий Ивьев
28.02, 14:18
В воскресенье от площади Мира в Ждамирово и Красный Городок начнут ездить семь больших новых автобусов, сообщили в управлении городского хозяйства.

Из-за этого расписание поменяется.

Власти обещают, что в час пик интервал движения будет составлять 16 минут, в остальное время – 32 минуты, вечером после 19:00 – от 20 минут.

Расписание автобуса №41 с 1 марта 2026 года

Отправление от пл. Мира через Красный Городок: 6:18, 6:30, 6:46, 7:18, 7:50, 8:22, 9:26, 10:30, 11:02, 11:34, 12:38, 13:10, 13:42, 14:14, 14:46, 15:18, 15:50, 16:22, 16:54, 17:26, 17:58, 18:30, 19:02, 19:50, 20:44, 21:32.

Отправление из Красного Городка: 6:22, 6:50, 7:10, 7:26, 7:58, 8:30, 9:02, 10:06, 11:10, 11:42, 12:14, 13:18, 13:50, 14:22, 14:54, 15:26, 15:58, 16:30, 17:02, 17:34, 18:06, 18:38, 19:10, 19:42, 20:30, 21:15, 22:03.

Отправление от площади Мира до улицы Родниковой: 7:10, 8:35, 10:00, 11:25, 13:20, 14:35, 16:15, 17:40, 18:55.

Отправление от улицы Родниковой до площади Мира: 6:20, 7:50, 9:15, 10:45, 12:05, 13:55, 15:25, 16:55, 18:20.

