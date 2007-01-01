В Кировском районе запланировали ремонт дорог
О планах на нынешний год вечером в пятницу, 27 февраля, рассказал министр транспорта области Александр Шпиренко.
По его словам, запланировано провести капитальный ремонт моста через реку Ракитня.
Также дорожники займутся ремонтом дороги Киров – Верхняя Песочня – Тягаево.
На дороге Брянск – Людиново – Киров приведут в порядок водопропускное сооружение.
Кроме того, в районе обновят шесть автобусных остановок.
