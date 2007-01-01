Обнинск
В Кировском районе запланировали ремонт дорог

Дмитрий Ивьев
27.02, 18:53
О планах на нынешний год вечером в пятницу, 27 февраля, рассказал министр транспорта области Александр Шпиренко.

По его словам, запланировано провести капитальный ремонт моста через реку Ракитня.

Также дорожники займутся ремонтом дороги Киров – Верхняя Песочня – Тягаево.

На дороге Брянск – Людиново – Киров приведут в порядок водопропускное сооружение.

Кроме того, в районе обновят шесть автобусных остановок.

