Небо над Калугой открыли для полётов
В 9:30 утра субботы, 28 февраля, Росавиация сообщила о снятии ограничений на полёты в аэропорту «Калуга».
Запрет был в силе в течение почти трёх часов.
Небо над областной столицей закрывали из-за угрозы атаки беспилотников.
Напомним, губернатор региона Владислав Шапша сообщил на своей официальной странице о двух сбитых БПЛА – в Калуге и в Ульяновском районе.
