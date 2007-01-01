Обнинск
Авто и транспорт

Небо над Калугой открыли для полётов

Дмитрий Ивьев
28.02, 09:33
В 9:30 утра субботы, 28 февраля, Росавиация сообщила о снятии ограничений на полёты в аэропорту «Калуга».

Запрет был в силе в течение почти трёх часов.

Небо над областной столицей закрывали из-за угрозы атаки беспилотников.

Напомним, губернатор региона Владислав Шапша сообщил на своей официальной странице о двух сбитых БПЛА – в Калуге и в Ульяновском районе.

