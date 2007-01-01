Аэропорт «Калуга» вновь закрыли
Около 6:45 утра в субботу, 28 февраля, Росавиация объявила о введении ограничений на полёты.
Это сделано из-за угрозы безопасности.
В Грабцево пока нельзя садиться и взлетать самолётам.
Напомним, накануне такой же запрет действовал в течение 18 часов. Три рейса из Калуги пришлось отменить. Два самолёта вместо Калуги приземлились в Москве.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь