Авто и транспорт

Аэропорт «Калуга» вновь закрыли

Дмитрий Ивьев
28.02, 07:52
0 231
Около 6:45 утра в субботу, 28 февраля, Росавиация объявила о введении ограничений на полёты.

Это сделано из-за угрозы безопасности.

В Грабцево пока нельзя садиться и взлетать самолётам.

Напомним, накануне такой же запрет действовал в течение 18 часов. Три рейса из Калуги пришлось отменить. Два самолёта вместо Калуги приземлились в Москве.

