Обнинск
-1...0 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт В Калуге вернули троллейбусы на улицу Жукова
Новость дня Авто и транспорт

В Калуге вернули троллейбусы на улицу Жукова

Дмитрий Ивьев
27.02, 14:59
0 600
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В 14:55 в пятницу, 27 февраля, об этом сообщили в администрации города.

- Движение троллейбусов на 18 маршруте возобновлено по обычной схеме, - говорится в официальном комментарии.

Напомним, на Жукова в пятницу прорвало трубу. Холодная вода залила проезжую часть. Из-за огромной лужи троллейбусы временно ходили с Правого берега лишь до площади Победы.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
транспорт
Лента настроения
4 оценили
0%
0%
50%
25%
0%
25%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjRMeUdyUDJ5WFJQblBNZjMxZXhHenc9PSIsInZhbHVlIjoiS2lsSlVzZ2dYdDdDNW9wZlk4MnovVWExaVpEMDRuTzhEK0lEanhobmdjK25DVEpNTlF4bm1WalhJZ2dBUFBSeGJGcTRQdE5mU2JXdU92RWR4NWs0OHpBelV6dktDL1RVZXBIUDBTTjZzeEdCdzlQZ3RLR24zLzBiRzIwU2h1TVdvWWtta3dqUzEyRjBmeFJza0E1UmdpU1krRnlVcHZoTitNVkZDTkRYcWhSd0FmQVc3VWdzekFGNzFpeXBOQVVEdGZyTlZ1QjlucTFlVXlkWFFoSVg5UUx6ZkE2Y0UzNit4Y1Q0ZXhZL3UxbkhQelNadzhmL1gzbkEvMGNxSTJzVWEzcTJhT1pGTkZNRHZZRXlFcjJhS1cwODJpKzgvQlpXYWFQcnZhUmV2aUgxMEorV1FKcjJTSm1wWitDbFFzdlF3bEt3QUZ1YVdVam1kRmpUZjNKaGxLd3l1aThtVzc3NWtFWUg4MTF0aE4wUEp5NWVRa3VzR1lkMHhIRmtjeDR0TnNmUDNsN2loVmh4bGRIVG5kendUWHRUMWdTOGMwdy9qQThPWUJIdmVDNXkxMjdrbjNGc3FEWEFvU25LQzBodCIsIm1hYyI6ImU2NGJjMmE4ZDAxNTZlZThiN2RlYTM3NjhlODFmNTg5YmFlYjc3NmQ5ODkyNWYwMDU0M2FmZDA0YTRhNjAwNTEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlRINXU4bVVxK3psMGovWDhlVE5HdlE9PSIsInZhbHVlIjoieE1ITkVmUEc3UVErRithcUtNaU4wOThISDQrM21Qb084T0ZiMjhPT0ZId3Y3YzB5Rk40Zkk5eVlPdEpEVFQ4Y1Bkc2xDa01lWnRkenY3eE5LSWp0VXA2bnI5WkU3NXcvWUZZMHl1OFREa1NoQ0tGVzMweXBSVnZsWlMvTTNMZ0J6NENNYlhySXFIQ3I1TGhRdjFzbVJIVUNhUk5xY1A0b3JBazNiZkxBY0F0U2Z2RjAraWcvK0RuN3FFaGpCMktpL0JHclp4T0RUU2dDTzJBN0JqbEhqRll1QU82RlEzeHJRdVdZMVRwenBkWU5kWTA0ZlRvVUhkSTFPeTE0S3ZYcDJYQ2sxMkFaMlNmZW5TSmtoREdFemJXbGYwYzEwQng3blg3MFVpeEdKQUdFZU9FWEd0RCtDNzhUMWVsT0NNWG5oeTR3d0JlYUdSRTg5US8wTkdBL0cxSWVIOW5jeTd0ZFdva2MrOG9MOThJWDVKWWI3VFpLR1hRTHZOaGNDRTRtSXRFQlBVYk9oMlUzS0xDYVBBbStITng4V2IvRUpYUHliUmZQSkhpcXUvRGxBbzNIWTJNMWwwSE1WdXVQbW5HTFUvTkZPeWxkVTQxTjg0Sk1NWE8wY1BabnBuYWR3VTRZeEtzRmtUMDErTVRCUG14eEJ3TWNaZmFoMmtkRVBORGNtZDlTbkxTeEpXSWdwL3E0OTlpTGFFdzJudXR4enZHZ0lQZVUwZi9KTWorV3UvcVVFRDdNSldycCtYQ284bEE3S1lkaTROMHRjRVZCeitNbzQyby9ZMEUxYVZiOWI1eGZQeGdjb2tTWElyaEhPVXBGc0hrU2RDVmE0UUNObkJYMiIsIm1hYyI6IjU1ZjM1ODM0MzA1OTU4MTgxNWZlY2QwNjIwNWZlNzM3ZjA2ODEwNDIwOTgyNmM4MGY5OGQ0YTg1NmFkNjc5Y2EiLCJ0YWciOiIifQ==
18+