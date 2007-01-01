В Калуге вернули троллейбусы на улицу Жукова
В 14:55 в пятницу, 27 февраля, об этом сообщили в администрации города.
- Движение троллейбусов на 18 маршруте возобновлено по обычной схеме, - говорится в официальном комментарии.
Напомним, на Жукова в пятницу прорвало трубу. Холодная вода залила проезжую часть. Из-за огромной лужи троллейбусы временно ходили с Правого берега лишь до площади Победы.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь