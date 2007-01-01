В Калуге сократили маршрут троллейбуса №18 из-за потопа на Жукова
Временно троллейбусы ходят от «Кошелева» до площади Победы, там разворачиваются и едут обратно на Правый берег.
Это связано с коммунальной аварией на улице Жукова, сообщили в администрации областного центра.
В пятницу, 27 февраля, на Жукова прорвало трубу с холодной водой. Из-за этого в районе поворота на железнодорожную больницу образовалась огромная лужа.
Сейчас водоканал ведёт ремонтные работы.
