Обнинск
-1...0 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт В Калуге сократили маршрут троллейбуса №18 из-за потопа на Жукова
Авто и транспорт

В Калуге сократили маршрут троллейбуса №18 из-за потопа на Жукова

Дмитрий Ивьев
27.02, 14:51
0 499
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Временно троллейбусы ходят от «Кошелева» до площади Победы, там разворачиваются и едут обратно на Правый берег.

Это связано с коммунальной аварией на улице Жукова, сообщили в администрации областного центра.

В пятницу, 27 февраля, на Жукова прорвало трубу с холодной водой. Из-за этого в районе поворота на железнодорожную больницу образовалась огромная лужа.

Сейчас водоканал ведёт ремонтные работы.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
транспорт
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImlCZjBQcTNYMkV3Nmd5Mlo3NDhmVEE9PSIsInZhbHVlIjoiODVFd3l5aUQwTzlEKzFqWE5DRHpmNVVJSjV1ZUM2bzdGbGgxaHpVTDRtZ3hvUVRybmx2Y3I3K09XaGZHeWpybEdXZmpDRmZNOGt0NlNNczJLbjZ3Ly9RcDdhM1hTS2dJM0pOVzNRQUh5YUQrNWdaVVBObGVLMnFrU3FFejFqVFk3N250WnNwUk1WdDBXVjJpR1p2bkRwSzY3bmdiMDk1STBaTUdpTmR1WlczeDhnQi9SSXBhRStXeUtVMXJkT1MxWVVBN0tTVHFpOWd2YTVuc2hJYWE3enZvMTlPMnFIR0FWSkhIdk5nM2pweWtaRUo2cnQveXFDNkdxKzM5aTZaSXlxZHgxeWM0NkZ1UURjYlFVVWZKZmc3QTRNdGlKRWowWVNTTC9oMUpXcy8xRWxBWHU5MEtQNGtQMTJNRU9QcCtsOUVXWXp3eDlnaXVVWEhhTnpHWXRWbmNNQnlyS0lOWXJibUxqYVdHNkN4OHhxMnRENldZUE1vZWJEbmM2aHg0dmd3NGZCZnFjT1BQQUpNUlhRaUdFL3A0SGxkWkZLZHljbTF0ZDZtTGtRZkUrdm8wRFR4OTByR1lPS1dvTlBCdyIsIm1hYyI6ImMxNGQ5NzM5OGJiMDVmM2MzZWUxOTdmODYzYjI0YTJmM2YwZWIyODM3MjBmNjY3NTI3NmZlYzY3NTkyY2I4OGEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkdNSWRtREs4Nk5mYkpmME95L2RBRnc9PSIsInZhbHVlIjoiekNoNk9RdTljQzRBRkhJZVVjZHN2ZWtHZnVlbXg1U0RnUW1MbnE3cjY1MGpmd2xJOWFXRGxkdlhrZzI4aU81akhzcVY2elNORzgwVnJjcDFGQmV6a1h3S2ZNaFRXQzc4cVZLNEdzeXh4aUZJOTZkVjJnRjZIS2Y5SUs4SjFiVGE1cjIyUldkcFNDQ2NhUGNZeWlmcXJoM0VDbDU2dzhFQ3k1QXRWMFN6Rlk3ck1zUlJPNkY1ZlRlcWNQdElNVzNHdXdQd1AxVUs2K1RFZURqbUd0RWE5SmxzVWtaOFhZOXhqQzRJYmVXZmYzRlhGMEJhZHpEcGNWTjV5cEIyU2tqcjgrVkVoK3IramRMSDAyWUM5dWhheXNXM0RYUC91MWlyQ3FXUWovdk15UHFKUUlWSXlxU3V0Y1I4cmdlSXliaE1QZGw1Nno2VzdLQm50djFsd3lBTHhjTXN3ekkrUnNFYUJiYVNQYW1VTkZCVi9Uc0YyZWZ0ZmVHdGhSaWNXczFlTWRvaWVCekxtMW5KUjdGWm9Td2tsNU1manFURGRSNFRxRmtwc0pabXlRR1BLb3RBSSs3a3dENUNMSkpJM0lVdWdTTUkyNWVWMXVURkZtd3g3UjJFUk5IT3FyV0hVdXlJS0dxNk9FbTdpZGhCaHNuR291Zk1pT0ZJR0MrbXFrN3ljdHgwZk14RmoycWNLdTdUa0k3cnNtL3BBdTBIZ1FYTVF5ZVFXbE5Mbkt1QVRxcUdZZnNuamdRYUZOZ2dJR21jU0JKbkJQV0c1MTZ4NElpZTZpMU1kM2lBRjVzZ1gvdlZ0NmtGQnNxVXU5RzBtQWFMTndyNXVobitwdDRHblNJVSIsIm1hYyI6ImY4OGQ4OWViYzBlOTc4ZjNlN2M5ODQ1ZmM4YWIyYWJiMjdiNjRlZWYzN2FlYjEwNDU0NjIwYzg5M2MxYTMzOTEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+