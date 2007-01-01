Обнинск
-4...-3 °С
В Калужской области подорожал бензин
Авто и транспорт

В Калужской области подорожал бензин

Дмитрий Ивьев
27.02, 12:48
0 303
Официальную статистику 27 февраля опубликовало правительство региона.

За неделю, с 18 по 25 февраля бензин подорожал на 0,25 % (0,16 руб./л). Дизельное топливо прибавило в цене 0,08 % (0,07 руб./л).

При этом в рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты в Центральном федеральном округе Калужская область занимает второе место по бензину (63,70 руб./л) и третье место по дизельному топливу (71,64 руб./л).

Новости по тегу
цены
