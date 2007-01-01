Автомобиль калужанина арестовали за повторную пьяную езду
В пятницу, 27 февраля, прокуратура Калужской области сообщила о наложении ареста на автомобиль 40-летнего мужчины.
По данным ведомства, он повторно управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
— В феврале он передвигался на автомобиле на улице Верховой. Его остановили сотрудники ДПС. От прохождения медицинского освидетельствования от отказался. Ранее его уже привлекали к административной ответственности за езду в пьяном виде, - пояснили в прокуратуре.
Возбуждено уголовное дело.
Суд наложил арест на автомобиль.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь