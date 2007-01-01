В Калуге пройдут массовые проверки водителей

Госавтоинспекция объявила о проведении акции «Нетрезвый водитель».

Массовые проверки на дорогах областного центра пройдут в субботу, 28 февраля.

В полиции отмечают, что с начала года в Калуге уже произошли четыре ДТП с пьяными автомобилистами, в которых пострадали шесть человек.

Акция будет направлена на предупреждение, пресечение и выявление грубых нарушений ПДД, подчеркнули в ГАИ.