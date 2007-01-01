Обнинск
-4...-3 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт В Калуге пройдут массовые проверки водителей
Авто и транспорт

В Калуге пройдут массовые проверки водителей

Дмитрий Ивьев
27.02, 10:30
0 699
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Госавтоинспекция объявила о проведении акции «Нетрезвый водитель».

Массовые проверки на дорогах областного центра пройдут в субботу, 28 февраля.

В полиции отмечают, что с начала года в Калуге уже произошли четыре ДТП с пьяными автомобилистами, в которых пострадали шесть человек.

Акция будет направлена на предупреждение, пресечение и выявление грубых нарушений ПДД, подчеркнули в ГАИ.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
дороги
Лента настроения
3 оценили
67%
0%
0%
0%
0%
33%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkR6RmZyc1ZsM3UxVk0zclBrakdFTlE9PSIsInZhbHVlIjoia3pPTTRULzRYR0NrdllhZDFQeGkvWUNoOFZWTkFDcHVtYXIrRk1DVW1qNyswdTBycUorMldNQ0tFQ1c0aUlzZmwyYnloMUdST3dIOTJaeDROc3VIL3BTekJZbmpwQ2MwK1UzUnJmVGxIRE4xLzZNYXBOSHZ4U2UydFhFL1cwbkd5Uy9PZldFenBYazZ4QVA3V0tFRG8vTFAvb2VldDJ2blk2VjhCQUJxbHRuK1VuN3A2UXhWYVl1bDdwWUNvR2I0Y2IyNjVXbVl6Ty9FZGNVb0dSYnJqdzdsLzNDS3Y3Ym5GRDN2NWk2Q2hYLy9GYWlhdjZzMlVSeDZlU0hPWmczdnE0YUtrVThXeVQ0S21vVjVwK0cydEFpQlZ1WjF2OW5QSFVHck82YTY4L1lhNVIzSnZmWW5MSFkwV2pwOWp0UndBYlVZYVBaOVl5NWV3ODZQT0ZoRUV3bnVENERDZjl1b1N5VEY2RXFzL0VUTCtkNk16QlRMVUZkaHIyWmZ6cFk2eFJ5L25KMHFWcUVFWW9Ycy9qRHlCMHBiZE16YUNubk41Z3gybkwvUWJnWFRQVnkzMVFqOU9NZUNiaElyYW1HOCIsIm1hYyI6IjYzZDBhMGU0MWY4YmU5ZTgwY2JiYjczMzU5ZTRhYTBkZmM5MzIyZDEzYjZmM2M3MjVhOTEwNmRlYTIxMzBjYTciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Im04UHhHdjZ4bytUZFRVU3dyaVN2QXc9PSIsInZhbHVlIjoic2tLOGh1dXpUbEhtVGJSZzNIWlF0UHpSWVIyTlBJT3BGZnM4VVlIWlhOMHVlRC90THp1NzFWVFRvWU9NL25ySGRHYU9EQ1RBTUpvRDdnY1Z3cVZ3bFhsZE5CYTg2NWpPaGJDclNiZ2x3cGNaT0U2YW5CNzBsOXBDTDhlcHdXd213MGZ0eUR3T0pwbkhUNXNwQlcvWkw2UnQ1TlVjekh1MDRWelVGSFlRL0hpWGtQSFpzOFhZNVU3WlNZN2F0Uy9CV3VaYWl6czdXL2h4ak5SOXU5S1J4VDdKdU0vL2p0ZTFHcmFETHlNVkZJTnZoSkhQVThPVGs5Z1g5TDJwMVdjcWpMemt0b1RxOUo3NDBPZHJjSGhaWktjM1JMQ1pqYVFBa0JlTk9TZnJhNEw3WjJDaTRjc2cwU29mWFQyRHFJamJXN1c2eU45TGtaM0VSMTZSdlRpTlNFdUs5TzNwbktkYVM2V1hHaEhHNTF6dkEyWlphV2tFMUxFQ3kyRjMrdFplcWt2bUNHRUx2NGQ5UGc3Nlc2V0F5dnE4N2lLbFpyYU9icXdISXpzSXBwWlF5cUc0K09aTHZLcHN4b2Z6YjNxQnJTNzV4OTZiTEo5aHpueGNMN1lOQlVNMC81QkZtNXNhNis2Szg3c3VzRzBvQyt4VHJXcEpXelVUUGRlb01laDJOWlo4WVpMT0tFSUt1N2RQOVlIQUxPNTV5K1JZRUZCcHpEM1VTUDJaMGEvemg3d1MrMWZjdUMwR0daSzk0RFl4NGFLdmdxbUhrSndiSnp3ZnArdU5FOGc5bGx5eEF5bmtMWlFhQnU5SUxnWTFtSCtsejFNQVpvUWh5YmF0Nm9KWCIsIm1hYyI6IjAzNDY0NDkxNmM0YTdjMGEzMGE0YWUwM2JjMzU0ZWE3YjAyM2RiNGQ4ODMyNzFmMTkxYTFkNTU3ZWE4NDIxMmUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+