В Калуге пройдут массовые проверки водителей
Госавтоинспекция объявила о проведении акции «Нетрезвый водитель».
Массовые проверки на дорогах областного центра пройдут в субботу, 28 февраля.
В полиции отмечают, что с начала года в Калуге уже произошли четыре ДТП с пьяными автомобилистами, в которых пострадали шесть человек.
Акция будет направлена на предупреждение, пресечение и выявление грубых нарушений ПДД, подчеркнули в ГАИ.
