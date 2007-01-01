Обнинск
В Калужской области суд наложил арест на машину водителя за повторную пьяную езду

Евгения Родионова
27.02, 10:45
В пятницу, 27 февраля, прокуратура Бабынинского района сообщила о наложении ареста на автомобиль 40-летнего водителя.

По данным ведомства, его подозревают в у правлении автомобилем в состоянии опьянения.

— В декабре 2025 года мужчина, не имея права на управление транспортным средством, ехал на своем автомобиле на территории посёлка Бабынино. Его остановили сотрудники ДПС. Медицинское освидетельствование установило состояние алкогольного опьянения. Ранее его уже привлекали к ответственности за такое же правонарушение, - уточнили в прокуратуре.

Возбуждено уголовное дело.

Суд наложил арест на автомобиль.

