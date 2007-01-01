Обнинск
-4...-3 °С
Авто и транспорт

В Калуге вывезут снег на Правом берегу

Дмитрий Ивьев
27.02, 09:25
0 497
В пятницу, 27 февраля, работы запланированы на улице Новоспасской в районе Губернского парка.

- Просьба всех убрать машины, - говорится в сообщении в официальном сообществе Правобережья.

Ранее жители окрестных многоэтажек жаловались на большие завалы снега и суженную проезжую часть. Уборке зачастую мешают автомобили, которые неделями стоят на одних и тех же местах в сугробах.

