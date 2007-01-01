Росавиация открыла небо над Калугой после 18 часов ограничений
Утром в пятницу, 27 февраля, федеральное ведомство сообщило о снятии запрета на полёты в аэропорту «Калуга».
Ограничения действовали почти 18 часов – с 14:30 четверга.
Вылеты в Санкт-Петербург, Калининград и Сочи из Калуги отменили. Летевшие в Калугу самолёты вынужденно приземлились в Москве.
Вечером и утром власти региона сообщали о 28 сбитых БПЛА.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь