Росавиация открыла небо над Калугой после 18 часов ограничений
Авто и транспорт

Росавиация открыла небо над Калугой после 18 часов ограничений

Дмитрий Ивьев
27.02, 08:30
0 393
Утром в пятницу, 27 февраля, федеральное ведомство сообщило о снятии запрета на полёты в аэропорту «Калуга».

Ограничения действовали почти 18 часов – с 14:30 четверга.

Вылеты в Санкт-Петербург, Калининград и Сочи из Калуги отменили. Летевшие в Калугу самолёты вынужденно приземлились в Москве.

Вечером и утром власти региона сообщали о 28 сбитых БПЛА.

