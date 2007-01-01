Власти Калуги просят убрать машины с семи улиц для вывоза снега
Как сообщили в администрации города, работы пройдут в ночь на 27 февраля на следующих участках:
- ул. Широкая - продолжение работ,
- ул. Социалистическая до ул. Телевизионная,
- ул. Ленина, участок от ул. Кирова до ул. Баррикад, от ул. Билибина до ул. К. Либкнехта,
- ул. Комарова, вдоль 5 больницы,
- ул. Октябрьская,
- ул. Циолковского, от ул. Королева до ул. Большевиков,
- ул. Суворова, от ул. Герцена до ул. Воронина.
