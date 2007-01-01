Обнинск
-5...-4 °С
Главная Новости Авто и транспорт Власти Калуги просят убрать машины с семи улиц для вывоза снега
Власти Калуги просят убрать машины с семи улиц для вывоза снега

Дмитрий Ивьев
26.02, 17:06
0 296
Как сообщили в администрации города, работы пройдут в ночь на 27 февраля на следующих участках:

  • ул. Широкая - продолжение работ,
  • ул. Социалистическая до ул. Телевизионная,
  • ул. Ленина, участок от ул. Кирова до ул. Баррикад, от ул. Билибина до ул. К. Либкнехта,
  • ул. Комарова, вдоль 5 больницы,
  • ул. Октябрьская,
  • ул. Циолковского, от ул. Королева до ул. Большевиков,
  • ул. Суворова, от ул. Герцена до ул. Воронина.

Новости компаний
