Авто и транспорт

В Мещовске жалуются на состояние дорог

Дмитрий Ивьев
26.02, 15:35
1 233
В четверг, 26 февраля, ситуацию прокомментировал глава района Владислав Поляков:

- В социальных сетях вижу много нареканий по расчистке улиц в Мещовске.  К уже выпавшему снегу добавился новый, образовалась «каша», создавая все больше проблем для пешеходов и водителей. Дал указание городским службам использовать все доступные ресурсы и постараться как можно скорее привести дороги в порядок.

По его словам, сейчас вся техника задействована в расчистке.

