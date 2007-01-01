В Мещовске жалуются на состояние дорог

В четверг, 26 февраля, ситуацию прокомментировал глава района Владислав Поляков:

- В социальных сетях вижу много нареканий по расчистке улиц в Мещовске. К уже выпавшему снегу добавился новый, образовалась «каша», создавая все больше проблем для пешеходов и водителей. Дал указание городским службам использовать все доступные ресурсы и постараться как можно скорее привести дороги в порядок.

По его словам, сейчас вся техника задействована в расчистке.