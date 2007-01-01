Учения прошли на трассе М3 «Украина» в Калужской области
Оперативные службы провели их на 300 километре федеральной дороги – недалеко от поворота на Жиздру, сообщили 26 февраля в «Автодоре».
Участники тренировались ликвидировать последствия ДТП.
- Особое внимание уделялось обеспечению безопасности участников дорожного движения, сокращению времени реагирования и координации всех задействованных подразделений, - пояснили организаторы.
