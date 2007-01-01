Обнинск
-5...-4 °С
Летевшие в Калугу самолёты вынужденно приземлились в Москве
Новость дня Авто и транспорт

Летевшие в Калугу самолёты вынужденно приземлились в Москве

Дмитрий Ивьев
26.02, 15:36
0 863
Днём в четверг, 26 февраля, Росавиация ввела ограничения на полёты в Грабцево.

В связи с этим два пассажирских лайнера были перенаправлены на запасные аэродромы Москвы.

Самолет авиакомпании «Азимут» (рейс A45013 Сочи - Калуга) приземлился во Внуково, а борт авиакомпании «Северсталь» (рейс Д2501 Калининград - Калуга) - в Домодедово.

- Решение о перенаправлении бортов было продиктовано исключительно интересами безопасности пассажиров, - подчеркнули в аэропорту.

Также будут задержаны остальные рейсы из и в аэропорт «Калуга» до снятия ограничений.

