Летевшие в Калугу самолёты вынужденно приземлились в Москве

Днём в четверг, 26 февраля, Росавиация ввела ограничения на полёты в Грабцево.

В связи с этим два пассажирских лайнера были перенаправлены на запасные аэродромы Москвы.

Самолет авиакомпании «Азимут» (рейс A45013 Сочи - Калуга) приземлился во Внуково, а борт авиакомпании «Северсталь» (рейс Д2501 Калининград - Калуга) - в Домодедово.

- Решение о перенаправлении бортов было продиктовано исключительно интересами безопасности пассажиров, - подчеркнули в аэропорту.

Также будут задержаны остальные рейсы из и в аэропорт «Калуга» до снятия ограничений.