Летевшие в Калугу самолёты вынужденно приземлились в Москве
Днём в четверг, 26 февраля, Росавиация ввела ограничения на полёты в Грабцево.
В связи с этим два пассажирских лайнера были перенаправлены на запасные аэродромы Москвы.
Самолет авиакомпании «Азимут» (рейс A45013 Сочи - Калуга) приземлился во Внуково, а борт авиакомпании «Северсталь» (рейс Д2501 Калининград - Калуга) - в Домодедово.
- Решение о перенаправлении бортов было продиктовано исключительно интересами безопасности пассажиров, - подчеркнули в аэропорту.
Также будут задержаны остальные рейсы из и в аэропорт «Калуга» до снятия ограничений.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь