Новость дня Авто и транспорт

Калужский аэропорт закрыли для полётов

Дмитрий Ивьев
26.02, 14:35
0 456
Днём в четверг, 26 февраля, о введении ограничений сообщили в Росавиации.

В Грабцево сейчас нельзя садиться и взлетать самолётам.

Это связано с угрозой безопасности, пояснили в федеральном ведомстве.

Ранее МЧС объявило о беспилотной опасности на территории Калужской области.

Минувшей ночью два БПЛА сбили в Хвастовичском районе.

Новости по тегу
бпла
Новости компаний
