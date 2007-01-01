Калужский аэропорт закрыли для полётов
Днём в четверг, 26 февраля, о введении ограничений сообщили в Росавиации.
В Грабцево сейчас нельзя садиться и взлетать самолётам.
Это связано с угрозой безопасности, пояснили в федеральном ведомстве.
Ранее МЧС объявило о беспилотной опасности на территории Калужской области.
Минувшей ночью два БПЛА сбили в Хвастовичском районе.
