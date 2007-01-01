В Калужской области женщину осудят за перевозку пассажиров на крыше автомобиля

В четверг, 26 февраля, прокуратура Медынского района сообщила об утверждении обвинительного заключения и направлении в суд уголовного дела в отношении 27-летней местной жительницы.

По данным ведомства, она обвиняется в управлении автомобилем в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

— В августа 2025 года женщина в состоянии алкогольного опьянения посадила на крышу автомобиля своих знакомых девушек 23-х и 15 лет. После этого она поехала по городу, но не справилась с управлением и резко затормозила. Из-за этого девушки упали с крыши, ударились об асфальт и получили повреждения, Несовершеннолетняя девушка получила тяжкий вред здоровью, 23-летняя через несколько дней умерла в больнице, - пояснили в прокуратуре.

Также 27-летнюю женщину обвиняют в краже имущества маркетплейса.

— С мая по июнь 2023 года она работала в одном из пунктов выдачи в Медыни, делала заказы от своего имени или от имени родственников. При поступлении товара якобы возвращала товар и при этом на склад организации товар не отправляла, а оставляла себе. Ущерб составил 250 тысяч рублей, - уточнили в ведомстве.

За наиболее тяжкое преступление ей грозит до лишение свободы на срок до 12 лет.