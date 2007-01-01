Дорожники готовятся к весеннему паводку в Калужской области

Фото: управление дорогами Москва - Бобруйск.

Работы идут на федеральных трассах в Калужской, Смоленской и Брянской областях.

Особое внимание — участкам дорог рядом с реками, болотами и в низинах. Именно там вода может задерживаться и подмывать полотно.

Чтобы быстро реагировать на любые повреждения, дорожники запасли материалы: почти 1,2 тысячи кубометров щебня, песка и древесины. Их используют, если нужно будет срочно засыпать ямы, укрепить обочины или восстановить участок дороги.

Параллельно идёт очистка водоотводных систем: лотков, откосов и труб от снега и льда. Это нужно, чтобы талая вода уходила свободно, не скапливалась на асфальте и не размывала дорогу.

Под постоянным контролем — 178 мостов и более 2100 водопропускных труб в трёх регионах. Благодаря многолетнему опыту специалисты уже знают, какие места наиболее уязвимы, и именно туда направляют силы в первую очередь.