Обнинск
-6...-5 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт Дорожники готовятся к весеннему паводку в Калужской области
Авто и транспорт

Дорожники готовятся к весеннему паводку в Калужской области

Дмитрий Ивьев
26.02, 08:15
0 108
Фото: управление дорогами Москва - Бобруйск.
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Работы идут на федеральных трассах в Калужской, Смоленской и Брянской областях.

Особое внимание — участкам дорог рядом с реками, болотами и в низинах. Именно там вода может задерживаться и подмывать полотно.

Чтобы быстро реагировать на любые повреждения, дорожники запасли материалы: почти 1,2 тысячи кубометров щебня, песка и древесины. Их используют, если нужно будет срочно засыпать ямы, укрепить обочины или восстановить участок дороги.

Параллельно идёт очистка водоотводных систем: лотков, откосов и труб от снега и льда. Это нужно, чтобы талая вода уходила свободно, не скапливалась на асфальте и не размывала дорогу.

Под постоянным контролем — 178 мостов и более 2100 водопропускных труб в трёх регионах. Благодаря многолетнему опыту специалисты уже знают, какие места наиболее уязвимы, и именно туда направляют силы в первую очередь.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
снег
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkozbHZma1kwMTRERENiUnZITHNiYXc9PSIsInZhbHVlIjoiVWlITnhNTkdkelpmSjBOek1yTmYrZ1FlUVo3UmdZTmtSQmtlTHpKanhnNHVBUXo3eU1DNjhPRmtBaVh5SGV1SjF6VTB4eWRlMFMrclc0OU5xU05FVCszalVHczRyaEdiVDVhNTRKYTZiZ2x1QWRZQ3V2U0Q3b3NYRndKVmgyWCtMdmZobjVjMkM2U1VhcTlaM3NxOFJwR0YyT3NteDJJNkxLdUlrNkV4L2NiMUxtZ3M0U3BGZk0wYkNUbU5tZDFtNy9TUG5TNXdFa1NJTk83cXVNSmdGREcyZEdkcEI0ci9UcXdVUU9Ja0hmVXNoWWJCaERwQ3RHMXZoT3UvZVgveDI0YTdydFZMRGFzYTRzdENYdXFaNnljK0tVRU1qamNPTkhsc1BTdnhtNWtDODhJelg4SjdnLzBPd3J5MVh6cXBvRStuMURYZlRXZDhnZUgvK1gzWERZWkhJbFA5VHlXVkcvSUhBNUtiMUJncm9oVDFXa1M0Y0JXNk9nTXBBWkRhbHBEM1h4bEtQejFjV29JUW5BVW1CVlY3ZFBwTUZLR0s4U1NpN1J0L1dUQnJpSHNHQ2hZZWhMM0lMSk5TNkMveiIsIm1hYyI6IjFhM2RkNjkwNTQ2OWJkODI3NGEzYmE4NWIxNTdhNWNiZDBjODkxOWVlYzE2MmZmZDBjNWM4NjRmNGY3NTUxODAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjR0ZkNPRGtTaklaZ3FQSWhOSGlVM0E9PSIsInZhbHVlIjoib1pQZ0NQaFBweXNUS0szT1B0aHBXQ3I4b0RKQXdGRGoxT0VRVUgxZXZGdCtXUUpRWi9mdy8xakxSQ1FpcTZOMDNLeks4TW9GWWc5R0crYldBQ1J1UEtORVhOcnZ2eGQwaUFPSEt5eDNUVmlLWFE1eXJ3RUNOc3YwS04vNVVmTWpueERoWHFUMUk1eHpyc2t6UVJtOEk1dUhHbTFXRGp1U1B0R2FSU1U5b3hQTW0vSmR4ZWVUd2R4SXJ6bG1XOFdOMXdaT1BZaXRqZ0R6RXpodWVJYkNwTHBxbUI4RkJKelh0TElwN2NpU1J1UkJNRVRiSnVIWWl0VkJBaDNrNGZGeUp6Vk0xamFZMXpIam5DWml4WmZZU2tYWThySmxLMm1GUDNwRmhFa3E1dThmcXVLVVBHamN1aU1rVVRqZlNlWFFkdWVTK0dPd0ZCc2ZyQTltRlgyazhLaTF6WWdCc0N6eWt4bmttWm9KUHEyVFNuTGdJWkZLcU9uR1grUlRmaXZMTXBabG5uWHlNTXNrV1g0aUMyODg5cFFLQS94TzdVMStHTFBNeXhCUVMvUk5LR1Rid3c2enVOazV2WVV1bmNFNldUVHZyeG50dUJETExQWEF3ZCt5ZysrWlJlMitsUCtZU1FGcU1Wb2VaYmNmajVEVXhqclc1dHRIZWtGdTlGd3h0UXljdDM3T001NlBaT25wUzV1aXd2alg2Vkk0RmxPUFAyS1J2TXdSTnZrWkt1Tm1zTWlmMWNpSGFaOHRyTW9OUUVLUjFDc0ZMeWlJVmNaeE00MEpDbmZ3MndwZlRmR3dQMGxhdFVoaXlMSDV3RnVBbm5OQXRiVXBCR2NhVDllZSIsIm1hYyI6IjIwN2RmNzdhOWJmYzBjNTc3YmM4MzRkZTg0YTJhMjM3Y2RlNGY4NmI0ZTlkYzI0MDk0MzdlZGVhY2Q0YWZmNTAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+