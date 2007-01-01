Калужское небо открыли для полётов
Утром в четверг, 26 февраля, Росавиация сообщила об отмене введенных ранее ограничений в аэропорту «Калуга».
Самолётам теперь опять можно садиться и приземляться в Грабцево.
Напомним, власти области сообщили о двух сбитых беспилотниках в Хвастовичском районе. Никто при этом не пострадал. на месте работают оперативники.
