Калужское небо открыли для полётов

Дмитрий Ивьев
26.02, 08:33
Утром в четверг, 26 февраля, Росавиация сообщила об отмене введенных ранее ограничений в аэропорту «Калуга».

Самолётам теперь опять можно садиться и приземляться в Грабцево.

Напомним, власти области сообщили о двух сбитых беспилотниках в Хвастовичском районе. Никто при этом не пострадал. на месте работают оперативники.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

