В Калужской области наложили арест на автомобиль мужчины за пьяную езду

В четверг, 26 февраля, прокуратура Дзержинского района сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении 48-летнего местного жителя.

По данным ведомства, он обвиняется в повторном управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

— 12 января мужчина в состоянии алкогольного опьянения, не имея права управления транспортным средством, ехал на своём автомобиле по улице Некрасова в городе Кондрово Дзержинского района. Его остановили сотрудники ДПС. Медицинское освидетельствование показало состояние алкогольного опьянения, - пояснили в прокуратуре.

Ранее его уже привлекали к ответственности за такое же правонарушение.

Суд наложил арест на автомобиль.