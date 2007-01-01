Обнинск
-6...-5 °С
В Калужской области наложили арест на автомобиль мужчины за пьяную езду

Евгения Родионова
26.02, 10:50
В четверг, 26 февраля, прокуратура Дзержинского района сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении 48-летнего местного жителя.

По данным ведомства, он обвиняется в повторном управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

— 12 января мужчина в состоянии алкогольного опьянения, не имея права управления транспортным средством, ехал на своём автомобиле по улице Некрасова в городе Кондрово Дзержинского района. Его остановили сотрудники ДПС. Медицинское освидетельствование показало состояние алкогольного опьянения, - пояснили в прокуратуре.

Ранее его уже привлекали к ответственности за такое же правонарушение.

Суд наложил арест на автомобиль.

