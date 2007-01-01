На улицах Калуги собрались утренние пробки
Движение в областном центре затруднено утром в четверг, 26 февраля.
В пробках стоят подъездная к городу от трассы М3 «Украина» в Анненках, Грабцевское шоссе, дорога между Силикатным и Белой, улицы Набережная, Кутузова, Советская, Генерала Попова, Московская, Ленина, Телевизионная, Жукова, Кирова, Тарутинская.
Осадков в четверг синоптики не прогнозируют.
