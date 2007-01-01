Обнинск
Авто и транспорт

На улицах Калуги собрались утренние пробки

Дмитрий Ивьев
26.02, 08:36
Движение в областном центре затруднено утром в четверг, 26 февраля.

В пробках стоят подъездная к городу от трассы М3 «Украина» в Анненках, Грабцевское шоссе, дорога между Силикатным и Белой, улицы Набережная, Кутузова, Советская, Генерала Попова, Московская, Ленина, Телевизионная, Жукова, Кирова, Тарутинская.

Осадков в четверг синоптики не прогнозируют.

