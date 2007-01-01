Власти Калуги просят убрать машины с пяти улиц для вывоза снега
Работы запланированы в ночь на четверг, 26 февраля, на следующих участках:
- ул. Ленина, от ул. Кирова до ул. Ленина, 93, участок от ул. Билибина до Калуга-1,
- ул. Жукова, вдоль подпорной стены до м-на «Черемушки»,
- ул. Тульская, от ул. Луначарского,
- ул. Николо-Козинская, от храма до ул. Кирова,
- ул. Кирова, платные парковки.
Городская администрация попросила автомобилистов освободить проезжую часть.
