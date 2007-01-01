Обнинск
В Калуге введут ограничения для большегрузов

Дмитрий Ивьев
25.02, 15:21
Чтобы весной сохранить дорожное покрытие, временные ограничения для грузовиков введут с 28 марта по 26 апреля, сообщили в администрации города.

В течение этого месяца по улицам можно будет двигаться лишь автомобилям с предельно допустимой нагрузкой до 4 тонн на каждую ось.

При этом ограничения не распространяются на следующие дороги, обеспечивающие доступ к таможенным пунктам:

  • ул. Автомобильная;
  • 2-й Автомобильный проезд;
  • 1-й Автомобильный проезд;
  • ул. Взлетная;
  • Грабцевское шоссе, на участке от а/д Р-132 «Калуга-Тула-Михайлов- Рязань» до 2-го Автомобильного проезда;
  • а/д Р-92 «Калуга-Перемышль-Белев-Орел» км 5+117 - км 8+414 (от Секиотовского кольца до обхода г. Калуга на участке Секиотово-Анненки с мостом через р. Оку («Южный обход» г. Калуги);
  • а/д Р-132 «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» км 5+478 - км 7+780 (участок Тульского шоссе от ул. Энергетиков до поворота на д. Калашников Хутор);
  • ул. Энергетиков;
  • проезд Энтузиастов;
  • автодорога от а/д «Вязьма-Калуга» до с. Козлово.

