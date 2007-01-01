В Калуге введут ограничения для большегрузов

Чтобы весной сохранить дорожное покрытие, временные ограничения для грузовиков введут с 28 марта по 26 апреля, сообщили в администрации города.

В течение этого месяца по улицам можно будет двигаться лишь автомобилям с предельно допустимой нагрузкой до 4 тонн на каждую ось.

При этом ограничения не распространяются на следующие дороги, обеспечивающие доступ к таможенным пунктам: