В Калуге введут ограничения для большегрузов
Чтобы весной сохранить дорожное покрытие, временные ограничения для грузовиков введут с 28 марта по 26 апреля, сообщили в администрации города.
В течение этого месяца по улицам можно будет двигаться лишь автомобилям с предельно допустимой нагрузкой до 4 тонн на каждую ось.
При этом ограничения не распространяются на следующие дороги, обеспечивающие доступ к таможенным пунктам:
- ул. Автомобильная;
- 2-й Автомобильный проезд;
- 1-й Автомобильный проезд;
- ул. Взлетная;
- Грабцевское шоссе, на участке от а/д Р-132 «Калуга-Тула-Михайлов- Рязань» до 2-го Автомобильного проезда;
- а/д Р-92 «Калуга-Перемышль-Белев-Орел» км 5+117 - км 8+414 (от Секиотовского кольца до обхода г. Калуга на участке Секиотово-Анненки с мостом через р. Оку («Южный обход» г. Калуги);
- а/д Р-132 «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» км 5+478 - км 7+780 (участок Тульского шоссе от ул. Энергетиков до поворота на д. Калашников Хутор);
- ул. Энергетиков;
- проезд Энтузиастов;
- автодорога от а/д «Вязьма-Калуга» до с. Козлово.
