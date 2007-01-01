Обнинск
Авто и транспорт

В Юхновском районе заблокировали сайты, продававшие антирадары

Дмитрий Ивьев
25.02, 13:09
Прокуратура Юхновского района проверила интернет и нашла три сайта, где продавали специальные устройства. С их помощью водители могут скрыть номера своей машины от камер фото- и видеофиксации — и избежать штрафов за нарушения ПДД.

По российским законам, любая информация о продаже таких помощников для нарушителей запрещена. Поэтому прокуроры обратились в суд с требованием заблокировать эти ресурсы.

Суд согласился. Теперь доступ к трём сайтам ограничен.

