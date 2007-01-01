В Калуге бороться с припаркованными грузовиками собираются новыми запретами

За последнюю неделю в Калуге эвакуировали 54 автомобиля, которые стояли с нарушением правил. Но есть место, где проблема пока не решается - микрорайон Кошелев, особенно улица Андрея Алешина.

Как рассказал на планерке первый заместитель главы города Василий Полежаев, власти пытаются связаться с собственниками этих машин - чаще всего это компании и организации. Но дозвониться почти невозможно: просто не берут трубку.

На прошлой неделе состоялась встреча сотрудников городского хозяйства с инспекторами ГАИ, но быстрого результата она не дала. Однако на комиссии по безопасности дорожного движения всё же приняли решение: на улицах Андрея Алешина и Минской установят знаки, запрещающие парковку грузовиков.

Глава Калуги Дмитрий Денисов поддержал эту инициативу. По его словам, дорога и так сужена, а когда на ней ещё и стоят фуры - это создаёт реальные проблемы для движения. Важно, чтобы штрафы за нарушения выписывались вовремя: только так можно повлиять на ситуацию.