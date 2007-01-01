Обнинск
-4...-3 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт В Калужской области мужчина отправится в колонию за смертельный наезд на велосипедиста
Авто и транспорт

В Калужской области мужчина отправится в колонию за смертельный наезд на велосипедиста

Евгения Родионова
25.02, 11:34
0 658
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Во вторник, 24 февраля, объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Калужской области сообщила о вынесении Малоярославецким районным судом приговора в отношении 43-летнего местного жителя.

По словам пресс-службы, он виновен в управлении автомобилем в состоянии опьянения и нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

— 4 августа 2024 года водитель управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения на проезжей части города Малоярославца. Он не обеспечил безопасную дистанцию и столкнулся с велосипедистом. Велосипедист получил травмы и скончался на месте, - рассказали в объединённой пресс-службе судов.

В качестве смягчающих обстоятельств суд признал наличие малолетнего и несовершеннолетнего детей, признание вины и раскаяние, добровольное частичное возмещение имущественного ущерба родственникам погибшего, активное участие в благотворительности.

Суд признан мужчину виновным и назначил наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии-поселении.

Также его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок два года шесть месяцев.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
авто и транспорт
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
0%
50%
50%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Img2d1JHSUVzanY3NFQzMWgzOWVlNFE9PSIsInZhbHVlIjoibndkVHNYZ1V4QVcvZTh2MFUwd2tvMjkycUpiUFc0aHVlQU9jOUhmMExiQmR4Y0phZnZONnRTMG4rTGUxM2RMY2dGY2luUjZNOUc4ZjhVQjNUcGNubHRKekIzQTJHSTRLeFAzUWx6aTNRcmRTMStXcnY2NDRMcWVKeWltK2FycnNjdGREL0xKeTRVeWMxeGlqTXVjaldxNDRYN05ab0xIcW5Jd081TVQ4dGNsUSswbUtoMitHVzlHcWVDNnJ4SThwNFJ4UGF2QklRaHY1NWZoYm5EUEp3eVNCdlI4VkY3V0QzNGJSdWtVaUwxempLb0lDeVp3N3ovL0FFWHhpL0lpYUt3RXZPOFlLZ2JUYk5laWJkRjVqVXFYZXFpdDJnNEJxSXlYS09uZlRNNEVna2l0UkpEdzBML3R5STlNMUltaXBRUFFJeVNVbGNST2NjUkhISnJNSjQ1WERqSTFzQkJsOVh6ZkdvbkFhY1lmaDNFY0VPNFhxQkxKOHFVMFBvLzZQNWJ4UHN4UmJhL3E2Vk12L0JiMUsyWk9BbktOQmY3dUxjaGJnSzNuT3dVTWUxY1V0eGdRUkFzdE1BN1FSYUE1aSIsIm1hYyI6IjZiOTIzMjUyZmJhOGQ3MzYwZjJmYWY5MDY2NGUxYjdhYjZhOGMyOTkwOGEyYWNkNDM4YTc1MjQxMTk1MTE5YzciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkE4STRGbGJyMDVobTh1NmkrVDlsb0E9PSIsInZhbHVlIjoiR1d4VFBJTUI0RVdoa3VyekxyWU1vUUk1Uy9rWnhGYmZZVWFJUVBsZXNqejBlVmhlSnJYRStqcGtENy8yb2V0eFN4R1FVSVJMMzloZVN3K0hUZERnWmRQVnpkK1RIWnlEMTZyWGZxUGd2NGF3QnNXMVJHZlNOdXBiaEJEYTZNSm1PNDEyV2hYdDJDcytYNUg1ckVYeEhONUlsSzl4MWVEaEZjN1kyS2w4Rk9FZm1VQWp2c3pOa1pkSFhHQXlVNUxTZUNvaWoxUVl2OU9mMW1La3prZlBHSFZLSjJSTWdBRUhOSXk4Zm9JYUlTTEtkLzZsNGk1NUQvTnN5OUgvY1RRYWdMdUxWSVpuSDZnd3l0K2Erd3ZLWkkrUnZadzBpR2tlbG9LVGIxUG16UVVxV3IvWGJoWVp4Nkp0azVzQ09YNGNIZnBaRlB6QTVrV3VzNUFma1M4MTVZaFdjRGN1ZkRUYWVadDBNVzV3ampObHhKY0I3WmlUUkRWVzIwZ2dKN1k3WTRMY3g5UDZVa1lMVmorWWRjMmhhZVhHVlZzVWZ4eFJQZ2pSV3VoN3NLaHdsbW12Q1hYdXQ4eXVNSGh4U2swK1ZWUy9BdzdiQlkrZWwxcUZSWHlnQ0tzV1ZpdlpZa2xwODlWYlByZHNxNVFra2pURmRNUzQrekxkcFNjbVJiaThHaCtOSmRLYnJiVkNDU0pUOTVjR0NOa29qRldjOUFjTElkZjRzQ1JKT1JsdDZwOHpkelRDazRpdlZHN3NKSHQ2VkxlSldWazhlRHRTLzZqbmF6eGNQSHpyK2oveVowZlo1NzlVQnU3RzlVcFVPVDg4UnpJSUp0WGlFbTRBdEcxeiIsIm1hYyI6IjQ3ZmJjYTljYjYzM2NhNmM1ZDQ5YjQzMjk5MDRjYjljYzhkYTY3YzYyYmYwMmZiMGE3NTc5N2E0MjEyNDUyNmEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+