В Калужской области мужчина отправится в колонию за смертельный наезд на велосипедиста

Во вторник, 24 февраля, объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Калужской области сообщила о вынесении Малоярославецким районным судом приговора в отношении 43-летнего местного жителя.

По словам пресс-службы, он виновен в управлении автомобилем в состоянии опьянения и нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

— 4 августа 2024 года водитель управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения на проезжей части города Малоярославца. Он не обеспечил безопасную дистанцию и столкнулся с велосипедистом. Велосипедист получил травмы и скончался на месте, - рассказали в объединённой пресс-службе судов.

В качестве смягчающих обстоятельств суд признал наличие малолетнего и несовершеннолетнего детей, признание вины и раскаяние, добровольное частичное возмещение имущественного ущерба родственникам погибшего, активное участие в благотворительности.

Суд признан мужчину виновным и назначил наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии-поселении.

Также его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок два года шесть месяцев.