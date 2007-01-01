Обнинск
Авто и транспорт

Где в Калуге ночью вывозили снег

Дмитрий Ивьев
25.02, 08:01
Городская администрация сообщила, на каких участках велись работы в ночь на среду, 25 февраля:

  • ул. Широкая,
  • ул. Суворова, между ул. Московской и ул. Ленина,
  • ул. Садовая,
  • ул. Ленина, участок от ул. Билибина до Калуга-1,
  • Калуга-2 (остановка),
  • ул. Гоголя, от ул. Королева до гостиницы,
  • ул. Николо-Козинская, от храма до ул. Кирова,
  • ул. Жукова от ул. Болотникова до пер. Болотникова, нечетная сторона.

