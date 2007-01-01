Где в Калуге ночью вывозили снег
Городская администрация сообщила, на каких участках велись работы в ночь на среду, 25 февраля:
- ул. Широкая,
- ул. Суворова, между ул. Московской и ул. Ленина,
- ул. Садовая,
- ул. Ленина, участок от ул. Билибина до Калуга-1,
- Калуга-2 (остановка),
- ул. Гоголя, от ул. Королева до гостиницы,
- ул. Николо-Козинская, от храма до ул. Кирова,
- ул. Жукова от ул. Болотникова до пер. Болотникова, нечетная сторона.
